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16:00, 10 октября 2023Мир

Мать пропавшей в Израиле гражданки Германии рассказала о ее состоянии

Мать пропавшей в Израиле гражданки ФРГ Шани Лук заявила, что ее дочь в больнице

Фото: Ahmed Zakot / Reuters

Пропавшая в Израиле гражданка Германии Шани Лук жива и находится в больнице в секторе Газа. Об этом со ссылкой на ее мать Рикарду Лук сообщает Nius.

Женщина рассказала, что 22-летняя Лук получила тяжелую травму головы.

Обратившись к правительству ФРГ, мать Лук призвала срочно принять меры, чтобы помочь вернуть девушку на родину. «Мы настоятельно призываем правительство Германии действовать немедленно», — заявила она, подчеркнув, что сейчас не время для бюрократических споров.

Ранее британская газета The Guardian опубликовала кадры последствий нападения на участников музыкального фестиваля на юге Израиля вблизи границы с сектором Газа.

Мероприятие проходило 6-7 октября в пустыне, в кибуце (коммуне) Реим. Боевики ХАМАС атаковали фестиваль в субботу утром. Не менее 260 посетителей фестиваля в ходе атаки получили ранения и травмы, несовместимые с жизнью.

Также сообщалось о захвате в плен солдатами ХАМАС около десяти девушек. Среди них опознали двух туристок — Ноа и Шани Лук из Дании. Утверждалось, что Шани палестинцы сломали ноги и увезли в неизвестном направлении.

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    Варвара Кошечкина
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