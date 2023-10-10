Мать пропавшей в Израиле гражданки Германии рассказала о ее состоянии
Пропавшая в Израиле гражданка Германии Шани Лук жива и находится в больнице в секторе Газа. Об этом со ссылкой на ее мать Рикарду Лук сообщает Nius.
Женщина рассказала, что 22-летняя Лук получила тяжелую травму головы.
Обратившись к правительству ФРГ, мать Лук призвала срочно принять меры, чтобы помочь вернуть девушку на родину. «Мы настоятельно призываем правительство Германии действовать немедленно», — заявила она, подчеркнув, что сейчас не время для бюрократических споров.
Ранее британская газета The Guardian опубликовала кадры последствий нападения на участников музыкального фестиваля на юге Израиля вблизи границы с сектором Газа.
Мероприятие проходило 6-7 октября в пустыне, в кибуце (коммуне) Реим. Боевики ХАМАС атаковали фестиваль в субботу утром. Не менее 260 посетителей фестиваля в ходе атаки получили ранения и травмы, несовместимые с жизнью.
Также сообщалось о захвате в плен солдатами ХАМАС около десяти девушек. Среди них опознали двух туристок — Ноа и Шани Лук из Дании. Утверждалось, что Шани палестинцы сломали ноги и увезли в неизвестном направлении.