Опубликованы кадры последствий нападения на участников фестиваля в Израиле

Guardian опубликовала кадры с места нападения на участников фестиваля в Израиле

Британская газета The Guardian опубликовала кадры последствий нападения на участников музыкального фестиваля на юге Израиля вблизи границы с сектором Газа.

На видео, снятом с дрона над площадкой, где проходило мероприятие, запечатлены десятки обгоревших и уничтоженных автомобилей.

Мероприятие проходило 6-7 октября в пустыне, в кибуце (коммуне) Реим. Боевики Хамас атаковали фестиваль в субботу утром. На месте атаки было обнаружено не менее 260 тел посетителей фестиваля.

Также стало известно о захвате в плен солдатами ХАМАС около десяти девушек. Среди них опознали двух туристок — Ноа и Шани Лук из Дании. Шани палестинцы сломали ноги и увезли в неизвестном направлении.