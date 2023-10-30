МИД Израиля подтвердил гибель заложницы ХАМАС Шани Лук

МИД Израиля подтвердил гибель похищенной ХАМАС гражданки Германии Шани Лук

МИД Израиля подтвердил гибель гражданки Германии Шани Лук, похищенной боевиками во время атаки радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом сообщает в заявлении на странице израильского внешнеполитического ведомства в X.

«Мы с прискорбием сообщаем, что тело Шани Лук было найдено и опознано. Шани была похищена с музыкального фестиваля, подвергнута пыткам и выставлена напоказ в секторе Газа террористами ХАМАС, она пережила непостижимые ужасы. Наши мысли и молитвы с друзьями и семьей Шани во время этого невообразимого кошмара», — заявили в ведомстве.

Ранее мать девушки Рикарда Лук в интервью немецким телеканалам RTL и NTV сообщила о ее гибели. Женщина узнала свою дочь на видео, где та лежит в пикапе боевиков ХАМАС лицом вниз. Позднее стало известно, что Шани Лук была оказана помощь в одной из больниц сектора Газа, она попала туда с тяжелой травмой головы.