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10:35, 30 октября 2023Мир

Стало известно о ходе переговоров Израиля и ХАМАС по освобождению заложников

FT: Израиль и ХАМАС продолжают переговоры по заложникам на фоне операции в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль и радикальная исламистская группировка ХАМАС продолжают переговоры по освобождению заложников, удерживаемых боевиками в секторе Газа, на фоне расширения еврейским государством операции в анклаве. О ходе переговоров стало известно сообщает Financial Times (FT).

Неназванный чиновник рассказал изданию, что стороны слушают друг друга, однако темпы переговоров «уже не те, которые были в четверг или пятницу». По его словам, быстрого прорыва в этом процессе не ожидается.

Как отмечает FT, на прошлой неделе Израиль и ХАМАС были настроены оптимистично по поводу прогресса в переговорах, однако решение еврейского государства расширить операцию в секторе Газа осложнило процесс.

Ранее, 29 октября, официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что число удерживаемых в секторе Газа израильских пленных составляет не менее 230 человек. Он отметил, что все семьи заложников уведомлены о ситуации.

В тот же день Израиль направил войска и танки в северную часть сектора Газа. Несколько израильских чиновников уточнили, что операция может продлиться от шести недель до полугода, поскольку израильская армия выбрала более осторожный подход вместо массированного вторжения.

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      Варвара Кошечкина
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