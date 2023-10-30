Мать заложницы ХАМАС из Германии сообщила о ее гибели

N-TV: мать похищенной ХАМАС гражданки Германии Шани Лук сообщила о ее гибели

Мать гражданки Германии Шани Лук, похищенной боевиками радикального движения ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября, заявила о ее гибели. Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.

«К сожалению, вчера мы получили известие, что моей дочери больше нет в живых», — сообщила Рикарда Лук. Официального подтверждения гибели 22-летней немки пока нет.

Шани Лук была похищена во время нападения ХАМАС на участников музыкального фестиваля на юге Израиля вблизи границы с сектором Газа. Ранее ее мать сообщала, что девушка получила тяжелую травму головы и находится в больнице в анклаве.