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19:21, 31 октября 2023Россия

В Ингушетии усилили меры безопасности после информации о рейсе из Израиля

В Ингушетии усилили меры безопасности в аэропорту после фейка о рейсе из Израиля

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Возле аэропорта Магас в Ингушетии усилили меры безопасности после появившейся в соцсетях информации, что туда якобы прибудет рейс из Израиля. Об усилении контроля и обеспечения правопорядка сообщила администрация города Сунжа, вблизи которого располагается аэропорт.

При этом власти региона отметили, что информация о самолете не соответствует действительности, указав, что аэропорт Магас не является международным.

Антитеррористическая комиссия региона призвала молодежь «не вестись на сбросы недостоверной информации, не допускать распространения фейков».

ТАСС отмечает, что в соцсетях региона распространялась информация о возможном прилете рейса из Израиля в Ингушетию 1 ноября.

Вечером 29 октября сотни человек ворвались в аэропорт Махачкалы в ожидании рейса из Тель-Авива. Протестующие с криками «Аллаху Акбар» и флагами Палестины заблокировали вход, после чего устроили обыск в помещениях. Они искали людей, прилетевших из Израиля. В результате беспорядков пострадали 20 человек. Позднее были задержаны более 80 человек.

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      Антон Похиляк
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