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15:54, 31 октября 2023Бывший СССР

В Киеве отреагировали на материал The Times о предательстве Зеленского

Подоляк обвинил в субъективности материал The Times о предательстве Зеленского

Фото: Blair Gable / Reuters

Материал издания The Times о предательстве Владимира Зеленского западными партнерами не соответствует действительности из-за анонимности источника. Так на публикацию издания отреагировал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, передает NV.

«Это субъективная точка зрения конкретного журналиста, у которого есть свое видение происходящего», — сказал Подоляк.

Советник обвинил автора публикации в использовании данных анонимных источников. При этом он подтвердил, что Киев рассчитывает на «более эффективную реализацию заявленных союзниками намерений — хотя бы на 70-80 процентов».

Ранее издание The Times сообщило, что Зеленский вернулся из поездки в США разочарованным и злым. Уточнялось, что украинский лидер чувствует себя преданным союзниками, которые оставили его без средств для победы в конфликте с Россией.

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      Алевтина Запольская
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