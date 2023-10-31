В Киеве отреагировали на материал The Times о предательстве Зеленского
Материал издания The Times о предательстве Владимира Зеленского западными партнерами не соответствует действительности из-за анонимности источника. Так на публикацию издания отреагировал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, передает NV.
«Это субъективная точка зрения конкретного журналиста, у которого есть свое видение происходящего», — сказал Подоляк.
Советник обвинил автора публикации в использовании данных анонимных источников. При этом он подтвердил, что Киев рассчитывает на «более эффективную реализацию заявленных союзниками намерений — хотя бы на 70-80 процентов».
Ранее издание The Times сообщило, что Зеленский вернулся из поездки в США разочарованным и злым. Уточнялось, что украинский лидер чувствует себя преданным союзниками, которые оставили его без средств для победы в конфликте с Россией.