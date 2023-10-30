Стало известно о потере Зеленским оптимизма после поездки в США

Time: Зеленский зол из-за снижения интереса Запада к Украине

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся из поездки в США разочарованным и злым. Об этом со ссылкой на источники в окружении главы республики сообщает Time.

Отмечается, что из поездки, за которой последовали призывы бороться с коррупцией на Украине и признаки усталости Запада от военного конфликта в стране, Зеленский вернулся, потеряв «обычный блеск оптимизма, чувство юмора и склонность оживить встречу в военной комнате шутками». Как считает один из представителей его окружения, больше всего украинский лидер чувствует себя преданным западными союзниками, которые оставили его без средств для победы в конфликте с Россией.

При этом вера Зеленского «в окончательную победу Украины над Россией» начала беспокоить некоторых его советников. «Он обманывает себя. У нас нет вариантов. Мы не побеждаем. Но попробуй сказать ему это», — заявил изданию один из ближайших помощников президента.

Ранее комбат Вооруженных сил Украины Дмитрий Кухарчук заявлял, что Киев стратегически проигрывает в конфликте с Москвой из-за неадекватного восприятия ситуации украинским обществом. По словам офицера, в начале российской специальной военной операции множество украинцев были готовы идти на фронт добровольцами, однако позже положение дел поменялось из-за того, что они стали недооценивать потенциал Российской армии.