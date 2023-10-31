В Кремле рассказали о закрытой части совещания Путина по Дагестану

Песков: на совещании по Дагестану обсуждали противодействие манипуляциям

В закрытой части совещания Владимира Путина с представителями силовых ведомств по ситуации в Дагестане обсуждалось противодействие манипуляциям. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, по итогам совещания было принято решение об усилении мер по противодействию внешнему вмешательству.

«Речь пойдет об усилении мер по противодействию тому самому вмешательству извне, в том числе информационным внешним манипуляциям, которые способны провоцировать ситуацию у нас в стране, эксплуатируя тему событий на Ближнем Востоке», — рассказал Песков.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел в Ново-Огарево совещание с главами силовых ведомств после беспорядков в Дагестане. Глава государства обсудил события в Махачкале и ситуацию на Ближнем Востоке.

Президент отметил, что беспорядки в Дагестане были спровоцированы в том числе руками украинских и западных спецслужб.