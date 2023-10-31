В Минобороны сообщили о переносе военно-биологических программ США с Украины

Кириллов: США переносят военно-биологические программы с Украины в другие страны

США передислоцируют военно-биологические программы с Украины в другие страны. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости.

При этом администрация США не собирается полностью сворачивать военно-биологическую деятельность на Украине, подчеркнул он. В Вашингтоне рассчитывают возобновить работу в этом направлении после завершения спецоперации, отметил генерал.

По словам Кириллова, Пентагон проводит исследования в Нигерии, граждан которой США используют в качестве «бесплатной клинической базы». Однако заинтересованность Вашингтона в работе на Украине сохраняется, заключил начальник войск РХБЗ.

Ранее Кириллов назвал деятельность американских биологических лабораторий постоянным источником угрозы. В первую очередь, по словам генерала, может пострадать население тех стран, в которых расположены американские военно-биологические объекты. В качестве примера такой страны он привел Украину.