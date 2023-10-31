Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:09, 31 октября 2023Среда обитания

В Москве спрогнозировали аномальное тепло на ноябрьские праздники

Синоптик Вильфанд: 6 ноября в Москве будет +15 градусов

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

В понедельник, 6 ноября, в столице температура может подняться до плюс 15 градусов. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, превышение климатической нормы таким образом составит семь градусов. Суббота, 4 ноября, при этом станет одним из самых холодных дней недели, но температура все равно окажется на 2-2,5 градуса выше климатической нормы. Ночью будет от минус двух до плюс двух градусов в Москве и Подмосковье. Днем температура повысится до плюс 3-8 градусов. Утром ожидается облачность, днем небольшие осадки.

В воскресенье, 5 ноября, температура резко повысится и составит плюс 8-13 градусов, что на семь градусов выше нормы. Будет также облачно и дождливо. В понедельник 6 ноября температура составит от от плюс 10 до плюс 15 градусов. Ожидаются осадки. Ночью столбики термометров будут также аномально повышаться, температура составит около плюс 10 градусов. «Аномальное тепло ждем», — заключил синоптик.

Ранее синоптики центра «Фобос» предсказывали в Москве самую теплую ночь за всю историю наблюдений. Ожидается, что в ночь на 31 октября столбики термометров поднимутся до отметки плюс 7-9 градусов Цельсия.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Названы две версии попыток убрать из Госдумы любимого депутата Жириновского

      Спецслужбы Украины призвали найти не верящих в победу Киева

      Слуцкий отверг обвинения в попытке убрать из Думы любимого депутата Жириновского

      Певица Zivert рассказала о деталях своего райдера

      Под Ростовом объявили в розыск подозреваемого в подготовке теракта участника ИГ

      Стало известно о переходе 1,4 миллиона палестинцев на юг сектора Газа

      Тутберидзе высказалась о паузе в карьере Загитовой

      Адвокат рассказал о способах засудить человека за словесные оскорбления

      Ирина Шейк поделилась снимком в металлическом бюстгальтере

      Главного редактора «Октагон. Медиа» и его коллегу задержали по делу о клевете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости