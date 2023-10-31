В Москве спрогнозировали аномальное тепло на ноябрьские праздники

Синоптик Вильфанд: 6 ноября в Москве будет +15 градусов

В понедельник, 6 ноября, в столице температура может подняться до плюс 15 градусов. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, превышение климатической нормы таким образом составит семь градусов. Суббота, 4 ноября, при этом станет одним из самых холодных дней недели, но температура все равно окажется на 2-2,5 градуса выше климатической нормы. Ночью будет от минус двух до плюс двух градусов в Москве и Подмосковье. Днем температура повысится до плюс 3-8 градусов. Утром ожидается облачность, днем небольшие осадки.

В воскресенье, 5 ноября, температура резко повысится и составит плюс 8-13 градусов, что на семь градусов выше нормы. Будет также облачно и дождливо. В понедельник 6 ноября температура составит от от плюс 10 до плюс 15 градусов. Ожидаются осадки. Ночью столбики термометров будут также аномально повышаться, температура составит около плюс 10 градусов. «Аномальное тепло ждем», — заключил синоптик.

Ранее синоптики центра «Фобос» предсказывали в Москве самую теплую ночь за всю историю наблюдений. Ожидается, что в ночь на 31 октября столбики термометров поднимутся до отметки плюс 7-9 градусов Цельсия.