В Подмосковье девушка напала с ножом на сожителя из-за грязной посуды

В Подольске 20-летняя девушка вонзила нож в спину сожителю из-за грязной посуды

В Подмосковье 20-летняя девушка напала на своего 20-летнего сожителя с ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, пара работает в крупном российском маркетплейсе и проживает в съемной квартире в Подольске. Недавно у них был выходной, и возлюбленные проводили время дома. Однако в какой-то момент они поссорились из-за грязной посуды. Юноша толкнул подругу и ушел в комнату. Но та схватила нож и вонзила ему в спину.

Теперь пострадавший находится в больнице, а полицейские проводят проверку.

Ранее стало известно, что суд Великолукского района Псковской области отправил в колонию мужчину, изрезавшего свою знакомую триммером для покоса травы.