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08:57, 31 октября 2023Россия

В российском городе пациент психбольницы напал на медработника и сбежал

В Новсибирске пациент психбольницы напал на медработника и сбежал

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Новосибирске пациент психиатрической больницы напал на медицинского работника и сбежал. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по Новосибирской области в Telegram-канале.

Мужчина, который напал на медработника, лечится в клинике в связи с алкогольной зависимостью, Он попросил у женщины, которая работает в медицинском учреждении, телефон, однако та отказала ему в звонке.

Впоследствии мужчина избил 45-летнюю медработницу и скрылся. Пострадавшей оказали всю необходимую помощь. После лучившегося следователи возбудили уголовное дело, пациента психбольницы заключили под стражу.

Ранее москвичка с подозрением на перелом черепа пришла на прием к врачу-рентгенологу и избила его. После случившегося рентгенологу потребовалась медпомощь — у него диагностировали множественные ушибы мягких тканей головы.

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      Анастасия Шейкина
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