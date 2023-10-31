В российской школе 40-летнего учителя заподозрили в совращении ученицы

В Пензенской школе 40-летний учитель попал под следствие за секс с ученицей

В Пензе 40-летний учитель информатики совратил восьмиклассницу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 19-летняя потерпевшая рассказала одногруппницам в университете, что в школьные годы, когда ей было 15 лет, к ней приставал учитель. Информация дошла до правоохранителей. Они выяснили, что преподаватель занимался сексом с ученицей в школьной лаборантской.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по статье 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ. Мужчине грозит до четырех лет колонии.