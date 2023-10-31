Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:49, 31 октября 2023Силовые структуры

В российской школе 40-летнего учителя заподозрили в совращении ученицы

В Пензенской школе 40-летний учитель попал под следствие за секс с ученицей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Пензе 40-летний учитель информатики совратил восьмиклассницу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 19-летняя потерпевшая рассказала одногруппницам в университете, что в школьные годы, когда ей было 15 лет, к ней приставал учитель. Информация дошла до правоохранителей. Они выяснили, что преподаватель занимался сексом с ученицей в школьной лаборантской.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по статье 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ. Мужчине грозит до четырех лет колонии.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Названы две версии попыток убрать из Госдумы любимого депутата Жириновского

      В Подмосковье девушка напала с ножом на сожителя из-за грязной посуды

      Спецслужбы Украины призвали найти не верящих в победу Киева

      Слуцкий отверг обвинения в попытке убрать из Думы любимого депутата Жириновского

      Певица Zivert рассказала о деталях своего райдера

      Под Ростовом объявили в розыск подозреваемого в подготовке теракта участника ИГ

      Стало известно о переходе 1,4 миллиона палестинцев на юг сектора Газа

      Тутберидзе высказалась о паузе в карьере Загитовой

      Адвокат рассказал о способах засудить человека за словесные оскорбления

      Ирина Шейк поделилась снимком в металлическом бюстгальтере

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости