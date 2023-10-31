В Конгрессе рассказали о тревожном сигнале для Украины

Конгрессвумен Грин: отмывание США денег на Украине угрожает ее будущему

Финансовые махинации США на Украине угрожают самому ее существованию. Такую точку зрения в своем X высказала член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

Она назвала Украину большой ямой, где происходит отмывание американских денег. По ее мнению, «люди воруют так, будто завтра не наступит».

Ранее Грин говорила, что Украина находится на полном обеспечении США и все время просит еще больше денег. По ее мнению, эти средства лучше направить на улучшение психического здоровья американцев.

