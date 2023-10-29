В Конгрессе заявили о полной финансовой зависимости Украины от США

Конгрессвумен Грин: Украина зависит от США, но продолжает просить больше денег

Украина зависит от различной поддержки по стороны Соединенных Штатов, но при этом Киев продолжает просить еще больше денег. Об этом рассказала член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в соцсети X.

«Украина целиком и полностью опирается на поддержку США и продолжает просить еще больше денег американских налогоплательщиков», — отметила она в посте.

Грин также подчеркнула, что всегда голосовала проти финансирования Киева. Теперь она планирует поступить также с выделением помощи Израилю, так как Штатам нужно помогать своим гражданам, а не решать проблемы остального мира.

Ранее Марджори Тейлор Грин заявила, что психическое здоровье американцев важнее Украины, и призвала правительство тратить деньги на благополучие своих граждан вместо нужд Киева. Конгрессвумен напомнила, что Вашингтон ежемесячно отправляет Украине один миллиард долларов.

Она добавила, что средства, заработанные тяжелым трудом налогоплательщиков США, следует тратить на решение проблем своего народа.

