В США призвали тратить деньги на психическое здоровье американцев вместо Украины

Конгрессвумен Грин заявила, что психическое здоровье американцев важнее Украины

Член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в соцсети X заявила, что психическое здоровье американцев важнее Украины, и призвала правительство тратить деньги на благополучие своих граждан вместо нужд Киева.

Конгрессвумен напомнила, что Вашингтон ежемесячно отправляет Украине один миллиард долларов. «Представьте себе разницу, если вместо этого наше правительство тратило бы один миллиард долларов в месяц на психическое здоровье американцев», — подчеркнула она.

Марджори Тейлор Грин добавила, что средства, заработанные тяжелым трудом налогоплательщиков США, следует тратить на решение проблем своего народа.

Ранее новый спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов Израилю и Украине, а также потребовал от Белого дома отчета о потраченных на Киев средствах.

