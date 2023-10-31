В Винницкой области объявили режим ЧС из-за гепатита

В Винницкой области объявили режим ЧС из-за вспышки гепатита А

В Винницкой области Украины объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за вспышки гепатита А. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны на своем сайте.

В регионе ужесточаются противоэпидемические меры. На рынках ограничили продажу товаров домашнего производства, дополнительные проверки проводятся на предприятиях, усилена дезинфекция общественного транспорта.

В больницах области сейчас находятся 144 больных гепатитом. Причинами вспышки заболевания могут быть пищевые продукты или питьевая вода, отметили в ведомстве.

Ранее в Виннице из-за массового заражения гепатитом А возбудили уголовное дело. По предварительным данным, все пострадавшие пили пресную воду из различных источников.