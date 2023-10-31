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12:55, 31 октября 2023Мир

Власти Израиля подтвердили существование плана по переселению жителей Газы

AP: Израиль признал существование плана по переселению 2,3 млн жителей Газы

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Власти Израиля признали существование плана по переселению 2,3 миллиона жителей сектора Газа на Синайский полуостров в Египте. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По данным агентства, этот «концептуальный документ» вызвал осуждение со стороны палестинцев и усилил напряженность в отношениях с Каиром. Сообщается, что документ датирован 13 октября.

План предполагает переселение населения анклава в палаточные городки на севере Синая, а затем появление постоянных городов и гуманитарного коридора. При этом в Израиле будет создана зона безопасности, чтобы предотвратить въезд перемещенных палестинцев. В докладе не уточняется, что будет с сектором Газа после переселения жителей.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху убеждал европейских чиновников оказать давление на Египет, чтобы страна согласилась принять палестинских беженцев из сектора Газа. Как сообщает Financial Times, израильский лидер выдвинул это предложение во время встреч на саммите ЕС 26-27 октября.

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      Семен Александров
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