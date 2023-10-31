Во Франции за участие в погромах осудили почти две тысячи человек

Кабмин Франции: 1989 человек осуждены за участие в погромах в июне 2023 года

Во Франции осуждены почти две тысячи человек за участие в погромах в июне 2023 года. Об этом сообщил официальный представитель французского кабмина Оливье Веран во время брифинга, трансляция которого велась на странице Елисейского дворца в X.

«Число приговоренных за участие в погромах выросло до 1989 человек, 90 процентов из которых получили тюремный срок», — заявил он.

Массовые беспорядки во Франции проходили в конце июня и начале июля 2023 года после того, как в пригороде Парижа полицейский застрелил при задержании 17-летнего подростка арабского происхождения. Бывший начальник Главного управления внешней разведки страны (DGSE) Пьер Брошан заявил, что протесты и уличные беспорядки во Франции начались в результате массовой миграции.