Врач раскрыла оптимальную частоту стирки простыней зимой

Сертифицированный дерматолог Мона Садегпур раскрыла оптимальную частоту стирки простыней зимой. Соответствующий материал появился на сайте издания Huffpost.

По словам врача, в холодное время года у большинства людей развиваются кожные заболевания, в частности псориаз и экзема. При этом она отметила, что по этой причине они редко принимают душ. «Частое принятие душа, особенно с использованием горячей воды, может еще больше усугубить состояние, поскольку кожа, склонная к экземе, не может хорошо удерживать воду», — объяснила Садегпур.

В связи с этим специалистка призвала чаще менять простыни, а именно — два-три раза в неделю. Вдобавок медик напомнила о том, что в холодный сезон возрастает вероятность заболеть гриппом или простудой. «Это может означать, что ночью на наши простыни попадает большее количество микробов. В таком случае я всегда рекомендую стирать простыни чаще чем раз в неделю», — уточнила собеседница издания.

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