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12:26, 30 октября 2023Ценности

Россиянам раскрыли способы убрать желтые пятна с одежды подручными средствами

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Технолог химчистки-прачечной «Сервис74» Маргарита Витергольд раскрыла россиянам способы убрать желтые пятна от пота с одежды с помощью подручных средств. Соответствующий материал публикует портал «Городовой».

По словам специалистки, застарелые пятна сложно удаляются с ткани, поскольку в них содержится белок. Эксперт посоветовала воспользоваться уксусом или соком лимона. «Обратите внимание, что кислоты могут воздействовать на окрас ткани, поэтому на цветных вещах данные "помощники" оставят вытравку», — предупредила Витергольд.

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Собеседница издания уточнила, что предотвратить подобные загрязнения можно с помощью нескольких правил. «Главное — стирать вещи при температурах до 50 градусов, чтобы не давать возможность этому белку свернуться. Желательно перед каждой стиркой зачищать зоны, подверженные образованию пятен, с помощью мыла или специальных пятновыводителей», — подытожила технолог.

В сентябре россиянам раскрыли необычный способ очистить белые носки от пятен. Автор блога «Любовь и лайфхаки. Полезные советы» Любовь Гончарова рекомендовала хорошо обработать данный предмет гардероба хозяйственным или отбеливающим мылом и добавить немного воды.

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      Екатерина Ештокина
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