Россиянам раскрыли необычный способ очистить белые носки от пятен

Автор блога «Любовь и лайфхаки. Полезные советы» Любовь Гончарова раскрыла россиянам необычный способ очистить белые носки от пятен. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Инфлюэнсерша посоветовала хорошо обработать данный предмет гардероба хозяйственным или отбеливающим мылом и добавить немного воды. После этого необходимо положить изделия в пакет, завязать его и поместить в микроволновку на несколько минут.

Кроме того, собеседница издания отметила, что можно прибегнуть к средству для уборки «Белизна». «Замочить в растворе из 100 миллилитров средства на восемь литров воды. Оставить на ночь», — добавила Гончарова.

Ранее автор блога «Мотивация на уборку» Валерия Винникова раскрыла россиянам дешевый способ удалить пятна от дезодоранта с белой одежды. Упомянутое косметическое средство может оставлять на предметах гардероба следы желтого цвета, которые не исчезают в рамках обычного процесса стирки. Однако, по словам эксперта, устранить подобные загрязнения с изделий получится с помощью поваренной соли: продукт следует нанести на предварительно смоченную ткань.

