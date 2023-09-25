Россиянам раскрыли дешевый способ удалить пятна от дезодоранта с одежды

Автор блога «Мотивация на уборку» Валерия Винникова раскрыла россиянам дешевый способ удалить пятна от дезодоранта с белой одежды. Ее комментарий публикует портал «Городовой».

Упомянутое косметическое средство может оставлять на предметах гардероба следы желтого цвета, которые не исчезают в рамках обычного процесса стирки. Однако, по словам эксперта, устранить подобные загрязнения с изделий получится с помощью поваренной соли: продукт следует нанести на предварительно смоченную ткань.

«Нужно намочить пятно, втереть соль и оставить на восемь-десять часов. Потом просто постирать», — объяснила собеседница издания.

Ранее пользовательница сети Рэйчел Дюпре раскрыла простой способ удалить жирное пятно с одежды. По словам женщины, быстро справиться с данной проблемой поможет сухой шампунь.