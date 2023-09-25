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13:58, 25 сентября 2023Ценности

Россиянам раскрыли дешевый способ удалить пятна от дезодоранта с одежды

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Автор блога «Мотивация на уборку» Валерия Винникова раскрыла россиянам дешевый способ удалить пятна от дезодоранта с белой одежды. Ее комментарий публикует портал «Городовой».

Упомянутое косметическое средство может оставлять на предметах гардероба следы желтого цвета, которые не исчезают в рамках обычного процесса стирки. Однако, по словам эксперта, устранить подобные загрязнения с изделий получится с помощью поваренной соли: продукт следует нанести на предварительно смоченную ткань.

«Нужно намочить пятно, втереть соль и оставить на восемь-десять часов. Потом просто постирать», — объяснила собеседница издания.

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    Алина Гостева
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