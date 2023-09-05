Раскрыт простой способ удалить жирное пятно с одежды

Пользовательница сети Рэйчел Дюпре с никнеймом @racheldupre17 раскрыла простой способ удалить жирное пятно с одежды. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

По словам женщины, быстро справиться с данной проблемой поможет сухой шампунь. На размещенных кадрах она предстала в синей футболке с загрязнением, на которое распылила указанное косметическое средство. Затем юзерша потерла ткань пальцами и промокнула полотенцем.

Впоследствии Дюпре показала, что в результате ее действий пятно исчезло. При этом она отметила, что продемонстрированный ею метод эффективен в том числе после стирки испачканного предмета гардероба.

В августе эксперт по уборке с никнеймом @yourbff_ash также показала простой способ удалить пятна с белой одежды. По словам девушки, избавить данные предметы от потускнения и загрязнений, например следов от пота и дезодоранта, поможет уксус.