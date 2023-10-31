ВСУ обстреляли российский регион из танка

Shot: ВСУ обстреляли село Случевск в Брянской области из танка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из танка обстреляли Брянскую область. Об этом сообщил Telеgram-канал Shot.

По данным авторов канала, противник ударил по селу Случевск, которе находится в километре от границы с Украиной. В населенном пункте зафиксировали два выстрела 125-миллиметровыми снарядами.

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали.

Ранее стало известно, что ВСУ предположительно, обстреляли из танка Т-64 село Новая Таволжанка Белгородской области. Огонь был открыт со стороны Харьковской области. Всего по белгородскому селу выпустили четыре снаряда калибра 125 миллиметров.