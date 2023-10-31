ВСУ ударили минометами по храму в Брянской области

Mash: ВСУ ударили минометами по храму в брянском поселке Белая Березка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили минометами по храму Николая Чудотворца в поселке Белая Березка Брянской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации издания, атака была зафиксирована около 11:00 во вторник, 31 октября, со стороны Сумской области.

Предположительно, по брянскому храму было выпущено примерно 10 снарядов. В результате происшествия никто не пострадал.

Настоятелю и сотрудникам храма удалось укрыться от обстрелов в подвалах. Связи с ними пока нет, выяснил Mash.

До этого сообщалось, что украинские военные атаковали дроном-камикадзе топливную цистерну в Брянской области.

Как оказалось, топливная цистерна была пустой. В результате атаки ВСУ никто не пострадал, сведений о значительных разрушениях на земле также не поступало.