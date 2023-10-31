Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:25, 31 октября 2023Россия

ВСУ ударили минометами по храму в Брянской области

Mash: ВСУ ударили минометами по храму в брянском поселке Белая Березка

Кадр: Telegram-канал Mash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили минометами по храму Николая Чудотворца в поселке Белая Березка Брянской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации издания, атака была зафиксирована около 11:00 во вторник, 31 октября, со стороны Сумской области.

Предположительно, по брянскому храму было выпущено примерно 10 снарядов. В результате происшествия никто не пострадал.

Настоятелю и сотрудникам храма удалось укрыться от обстрелов в подвалах. Связи с ними пока нет, выяснил Mash.

До этого сообщалось, что украинские военные атаковали дроном-камикадзе топливную цистерну в Брянской области.

Как оказалось, топливная цистерна была пустой. В результате атаки ВСУ никто не пострадал, сведений о значительных разрушениях на земле также не поступало.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Трое россиян бежали от мобилизации и застряли в аэропорту Кореи. Как они уже год выживают там?

      Кремль рассказал о мерах по итогам совещания Путина по ситуации в Дагестане

      На российском заводе по производству боеприпасов произошел взрыв

      В Белоруссии в четыре раза выросли очереди грузовиков на въезд в Латвию

      В Кремле ответили на вопрос о выдвижении Путина в президенты

      Переехавшая в Китай российская блогерша описала цены словами «это вообще жопа»

      Старую «Фабрику звезд» закрыла налоговая

      Названо полезное свойство гнева

      В Кремле рассказали о закрытой части совещания Путина по Дагестану

      Разведка США и РК заподозрили КНДР в разработке новой ракеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости