Девушка узнала секрет подружки невесты и отменила ее приглашение на свадьбу

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она узнала секрет подружки невесты и отменила ее приглашение на свадьбу. Фрейлина украла деньги, которые жених дал ей на организацию девичника.

Авторша поста написала, что за планирование девичника отвечала подружка невесты. «Я надеялась, что она снимет номер в отеле в центре города и у нас с подругами будет вечеринка», — отметила она.

По словам невесты, в итоге фрейлина устроила девичник в своем доме. «Нас было восемь человек, было тесно, но мы заказали пиццу и смотрели фильмы. Это был не девичник моей мечты или веселые выходные, но все было нормально», — призналась она.

«Я рассказала своему жениху Джею о девичнике, он выглядел растерянным, но в тот вечер больше ничего не говорил на эту тему», — добавила авторша поста. На следующий день она получила сообщение от фрейлины с просьбой встретиться и поговорить.

Во время встречи выяснилось, что Джей дал подружке невесты 25 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей по текущему курсу) на организацию девичника. «Этих денег хватило бы на то, чтобы провести недельный отпуск за пределами города, включая авиабилеты, отель, еду, напитки и развлечения», — уточнила героиня истории.

По словам невесты, фрейлина использовала полученные деньги на погашение задолженности по своей кредитной карте и надеялась, что никто этого не заметит. «Я решила не звать эту подругу на свадьбу, я не могу ей доверять и не хочу, чтобы она присутствовала», — рассказала невеста.

«Кража 25 000 долларов — это безумие», — написал один из комментаторов под постом. Многие также возмутились поступку подружки невесты и призвали авторшу написать на девушку заявление в полицию.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как ее подруга отказалась следовать правилу свадьбы и была выгнала с торжества.