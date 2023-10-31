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13:37, 31 октября 2023Моя страна

«Яндекс Музыкой» смогут пользоваться незрячие

В приложение «Яндекс Музыка» добавили скринридеры для незрячих пользователей

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Приложением «Яндекс Музыка» смогут пользоваться незрячие люди — интерфейс обновленной версии уже адаптирован для Android и iOS, в ближайшее время это коснется и веб-версии сервиса. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Теперь программа работает с применением скринридеров VoiceOver и TalkBack, которые зачитывают вслух содержимое экрана. Однако чтобы они верно воспроизводили интерфейс, нужна специальная разметка. Разработчики добавили ее на все значимые элементы.

«Мы стремимся сделать музыку доступной для всех: этим летом "Яндекс Музыка" впервые провела музыкальные события с участием переводчиков русского жестового языка — специально для слабослышащих и глухих гостей. Теперь же мы сделали большой шаг в сторону доступности сервиса для незрячих пользователей. Мы рады, что они смогут наслаждаться любимой музыкой, слушать аудиокниги и подкасты, не имея ограничений», — прокомментировала новшество руководитель «Яндекс Музыки» Александра Сагалович.

Отмечается, что на данный момент уже свыше 10 сервисов и приложений «Яндекса» адаптированы для незрячих пользователей.

В июле подписной книжный сервис «Яндекса» «Букмейт» адаптировали для людей, испытывающих проблемы со зрением. Аудиокниги доступны на «Букмейте» в отдельном разделе.

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      Карина Черных
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