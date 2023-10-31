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09:16, 31 октября 2023Россия

Жителей Крыма предупредили об уничтожении взрывоопасных предметов

Крючков предупредил жителей Крыма об уничтожении взрывоопасных предметов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Крыму во вторник, 31 октября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Об этом местных жителей предупредил советник главы полуострова Олег Крючков в Telegram-канале.

В городе Старый Крым работы пройдут с 11:00 до 13:00, а в поселке городского типа Вольное Джанкойского района — с 13:00 до 15:00.

«Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации», — написал Крючков.

Днем ранее, 30 октября, Минобороны России сообщило о пресечении массовой атаки на Крым ракетами Storm Shadow со стороны Украины. По данным ведомства, ВСУ попытались атаковать российскую территорию около 13:00 по московскому времени. Все ракеты были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.

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      Евгения Куликова
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