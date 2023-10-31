Звезды сериала «Друзья» впервые высказались о смерти Мэттью Перри

Актеры сериала «Друзья» отреагировали на новость о смерти Мэттью Перри

Звезды сериала «Друзья» впервые высказались о смерти актера Мэттью Перри, который в течение десяти сезонов исполнял роль Чендлера Бинга в хите NBC. Их совместное заявление публикует People.

«Мы все совершенно опустошены потерей Мэттью. Мы были больше, чем просто актерами. Мы — семья. Так много надо сказать, но прямо сейчас нам нужно время, чтобы оплакать и пережить эту непостижимую потерю», — говорится в сообщении, подписанном актерами Дженнифер Энистон, Лизой Кудроу, Дэвидом Швиммером, Кортни Кокс и Мэттом ЛеБланом.

Актеры также выразили поддержку друзьям, семье и поклонникам Перри.

29 октября стало известно о смерти звезды сериала «Друзья». По предварительным данным, Перри утонул в джакузи, находясь в своем доме в Лос-Анджелесе. Уточнялось, что на месте не было найдено наркотических веществ. Следов насильственной смерти также не обнаружено.