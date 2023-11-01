18-летняя дочь Клаудии Шиффер снялась в наряде с откровенным декольте

Дочь немецкой супермодели, киноактрисы и продюсера Клаудии Шиффер Клементина Де Вер Драммонд снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

18-летняя девушка поделилась серией фото, на которых она запечатлена в облегающем комбинезоне, оформленном леопардовым принтом и глубоким декольте. При этом образ манекенщицы дополняют черные перчатки и лакированные сапоги на шпильке.

Подписчики восхитились внешним видом знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Потрясающая», «Огонь», «Красотка», «Слишком сильные кадры», «Теперь у меня появилась новая заставка на телефон», — высказывались они.

В сентябре дочь американской актрисы Брук Шилдс Грир Хенчи появилась на публике в винтажном платье матери 22-летней давности. 17-летняя модель, имеющая контракт с агентством IMG Models, посетила премьеру собственного шоу в отеле Cafe Carlyle в Нью-Йорке. Фотографы запечатлели девушку в бежевом платье длины макси на лямках, которое было покрыто блестящим кружевом.