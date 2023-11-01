Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:32, 1 ноября 2023Ценности

18-летняя дочь Клаудии Шиффер снялась в наряде с откровенным декольте

Фото: @clementine_vaughn_

Дочь немецкой супермодели, киноактрисы и продюсера Клаудии Шиффер Клементина Де Вер Драммонд снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

18-летняя девушка поделилась серией фото, на которых она запечатлена в облегающем комбинезоне, оформленном леопардовым принтом и глубоким декольте. При этом образ манекенщицы дополняют черные перчатки и лакированные сапоги на шпильке.

Подписчики восхитились внешним видом знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Потрясающая», «Огонь», «Красотка», «Слишком сильные кадры», «Теперь у меня появилась новая заставка на телефон», — высказывались они.

В сентябре дочь американской актрисы Брук Шилдс Грир Хенчи появилась на публике в винтажном платье матери 22-летней давности. 17-летняя модель, имеющая контракт с агентством IMG Models, посетила премьеру собственного шоу в отеле Cafe Carlyle в Нью-Йорке. Фотографы запечатлели девушку в бежевом платье длины макси на лямках, которое было покрыто блестящим кружевом.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      В центре Москвы голодный котенок четыре дня просидел в заточении в запертой машине. За его спасением следила вся страна

      Путин оценил ситуацию на рынке труда в России

      Оксана Самойлова ответила на обвинения хейтеров о наличии имплантов

      США пообещали помочь Израилю в нормализации отношений с арабским миром

      Шойгу «основательно встряхнул» военачальников на совещании

      Белый дом прокомменитровал возможную отправку военных в сектор Газа

      Путин прокомментировал ситуацию с запретом ввоза товаров в Россию

      Путин оценил ситуацию на валютном рынке

      Путин заявил о растущих выше инфляции доходах россиян

      Тактику ХАМАС сравнили с действиями ИГ в Ираке. Станет ли операция в Газе повторением кровопролитной битвы за Мосул?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости