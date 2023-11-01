19-летняя дочь Чарли Шина снялась в кружевном нижнем белье

Дочь американских актеров Чарли Шина и Дениз Ричардс Сэми Шин снялась в откровенном образе на Хеллоуин и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

19-летняя модель OnlyFans позировала перед камерой в белом комплекте нижнего белья, состоящем из кружевного полупрозрачного бюстгальтера и трусов на высокой посадке. При этом ее внешний вид дополнили высокие чулки на подтяжках. «Счастливого Хеллоуина. Мы подготовили для тебя угощение», — подписала девушка пост.

Поклонники оценили фотосессию манекенщицы, о чем принялись писать в комментариях. «Такая шикарная», «Какая красивая девушка», «Нет ничего плохого в том, чтобы быть красивой моделью. Не завидуйте», «Великолепная», «Огонь!» — высказывались они.

В июне Сэми Шин также снялась в откровенном образе во время отдыха на Гавайях. Девушка предстала перед камерой в воде в бикини с цветным принтом, состоявшим из топа с треугольными чашками и трусов с завышенной талией. Вдобавок она распустила волосы, которые прижимало оборудование для ныряния.