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19:21, 1 ноября 2023Ценности

71-летняя телеведущая повторила полуголый образ жены Канье Уэста с подушкой

Фото: ImagePressAgency / face to face / Globallookpress.com

Британская телеведущая Шэрон Осборн повторила откровенный наряд жены рэпера Канье Уэста Бьянки Цензори в честь Хеллоуина. Снимками она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

71-летняя супруга музыканта Оззи Осборна позировала в образе, в котором Цензори появлялась на публике в Италии в сентябре. Знаменитость запечатлели полуголой с фиолетовой подушкой вместо топа и в прозрачных колготках. В качестве обуви она выбрала силиконовые туфли на каблуках, а волосы собрала в низкий хвост. При этом от макияжа звезда отказалась.

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В то же время сам Осборн спародировал Уэста — мужчина позировал рядом с женщиной в костюме черного цвета, который состоял из оверсайз-бомбера и широких брюк. Кроме того, он надел балаклаву, капюшон, перчатки и темные солнцезащитные очки.

В мае Канье Уэст подобрал на прогулку с Цензори наряд, из-за которого стал объектом шуток в сети. Музыкант решил выйти в свет в футболке Sharp Umbro футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», черных лосинах и ботинках-«носках».

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      Карина Черных
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