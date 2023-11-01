71-летняя телеведущая повторила полуголый образ жены Канье Уэста с подушкой

Британская телеведущая Шэрон Осборн повторила откровенный наряд жены рэпера Канье Уэста Бьянки Цензори в честь Хеллоуина. Снимками она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

71-летняя супруга музыканта Оззи Осборна позировала в образе, в котором Цензори появлялась на публике в Италии в сентябре. Знаменитость запечатлели полуголой с фиолетовой подушкой вместо топа и в прозрачных колготках. В качестве обуви она выбрала силиконовые туфли на каблуках, а волосы собрала в низкий хвост. При этом от макияжа звезда отказалась.

В то же время сам Осборн спародировал Уэста — мужчина позировал рядом с женщиной в костюме черного цвета, который состоял из оверсайз-бомбера и широких брюк. Кроме того, он надел балаклаву, капюшон, перчатки и темные солнцезащитные очки.

В мае Канье Уэст подобрал на прогулку с Цензори наряд, из-за которого стал объектом шуток в сети. Музыкант решил выйти в свет в футболке Sharp Umbro футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», черных лосинах и ботинках-«носках».