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12:53, 1 ноября 2023Культура

Агата Муцениеце рассказала об отказе от алкоголя

Агата Муцениеце поделилась, что не пьет алкоголь уже 10 месяцев

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Актриса Агата Муцениеце рассказала в интервью порталу «Страсти», что отказалась от употребления алкоголя и нашла в своем решении только плюсы.

Муцениеце поделилась, что не пьет уже около 10 месяцев. Актриса заметила, что отказ от алкоголя в лучшую сторону отразился на ее внешности и мышлении.

«Это мой осознанный выбор. Я к этому пришла сама, потому что мне захотелось, чтобы ничего не мешало моим мыслям, слышать себя. Мне кажется, что спиртное все равно глушит наши энергетические каналы, желание в себе. Некая псевдоэйфория дает нам нетрезвый взгляд на этот мир, именно поэтому я решила не пить», — объяснила свой выбор артистка.

По словам Муцениеце, она планирует не пить до Нового года. Однако актриса раздумывает над тем, чтобы отказаться от алкоголя в принципе.

Ранее Муцениеце подала в суд иск на бывшего супруга, артиста Павла Прилучного. Дело касается взыскания алиментов на двух общих несовершеннолетних детей звезд, 10-летнего Тимофея и 7-летнюю Мию.

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