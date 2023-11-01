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19:14, 1 ноября 2023Культура

Автобиография Мэттью Перри обогнала по продажам книгу Бритни Спирс

Книга Мэттью Перри стала самой продаваемой в США, обогнав мемуары Бритни Спирс

Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images

Мемуары американского актера Мэттью Перри стали лидером книжных продаж сервиса Amazon в США. Об этом пишет портал Radar Online.

Автобиография артиста под названием «Друзья, любовники и Страшная ужасная вещь» была опубликована в ноябре 2022 года. Отмечается, что бестселлер обогнал по популярности новую книгу поп-певицы Бритни Спирс «Женщина во мне». Издание мемуаров звезды сериала «Друзья» в твердой обложке заняло первую строчку в рейтинге самых продаваемых литературных произведений на Amazon, версия в мягкой обложке поднялась на пятое место.

Мэттью Перри не стало в воскресенье, 29 октября. Артиста обнаружили в его доме в Лос-Анджелесе.

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      Сергей Равин
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