Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:07, 1 ноября 2023Мир

Байдена предупредили о потере голосов из-за поддержки Израиля

Экс-посол Форд: из-за Израиля Байден лишится голосов арабов и афроамериканцев

Фото: Leah Millis / Reuters

Поддержка Израиля в конфликте на Ближнем Востоке со стороны президента США Джо Байдена может лишить его голосов на выборах. Против американского лидера, вероятно, выступят не только арабы, но и афроамериканцы, об этом предупредил экс-посол Великобритании в Сирии Питер Форд, передает РИА Новости.

«У Байдена есть проблемы не только с арабским населением Америки, афроамериканцы тоже встревожены его безразличием к неописуемым страданиям палестинцев», — объяснил бывший дипломат. Он добавил, что афроамериканцы могут не поддержать действующего президента не только по религиозным признакам, но и потому, что представляют бедный, непривилегированный класс.

Эти обстоятельства, по мнению Форда, могут привести к потере голосов даже избирателей-демократов, которые перейдут на сторону оппозиции. Хотя администрация Байдена надеется, что американцы забудут о кризисе в секторе Газа к началу выборов, израильские власти этому не способствуют.

«Нетаньяху дает понять, что намерен вести долгую, возможно, продолжающуюся несколько месяцев войну с Газой. Маловероятно, что афроамериканцы и арабы в США будут спокойно смотреть на это», — отметил Питер Форд.

Ранее стало известно, что демократическая партия США раскололась из-за ситуации в Израиле. Дело в том, что в партию входят как произраильские, так и пропалестинские конгрессмены, позиция некоторых из них обусловлена происхождением.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу «основательно встряхнул» генералов. Что он решил изменить в тактике СВО?

      Стало известно число ожидающих эвакуации из сектора Газа россиян

      Байдена предупредили о потере голосов из-за поддержки Израиля

      Россия и Куба подписали программу сотрудничества в экономике

      Задержанному во Франции миллиардеру Кузьмичеву предъявили обвинения

      Автогол Денисова помог «Краснодару» обыграть «Спартак» в матче Кубка России

      Путин заявил о стабильном развитии экономической ситуации в России

      Шольц указал Нетаньяху на важность защиты гражданского населения сектора Газа

      Госдеп назвал условие для прочного мира в израильском конфликте

      Тутберидзе высказалась о реакции Трусовой на серебряную медаль Игр-2022

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости