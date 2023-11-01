Байдена предупредили о потере голосов из-за поддержки Израиля

Экс-посол Форд: из-за Израиля Байден лишится голосов арабов и афроамериканцев

Поддержка Израиля в конфликте на Ближнем Востоке со стороны президента США Джо Байдена может лишить его голосов на выборах. Против американского лидера, вероятно, выступят не только арабы, но и афроамериканцы, об этом предупредил экс-посол Великобритании в Сирии Питер Форд, передает РИА Новости.

«У Байдена есть проблемы не только с арабским населением Америки, афроамериканцы тоже встревожены его безразличием к неописуемым страданиям палестинцев», — объяснил бывший дипломат. Он добавил, что афроамериканцы могут не поддержать действующего президента не только по религиозным признакам, но и потому, что представляют бедный, непривилегированный класс.

Эти обстоятельства, по мнению Форда, могут привести к потере голосов даже избирателей-демократов, которые перейдут на сторону оппозиции. Хотя администрация Байдена надеется, что американцы забудут о кризисе в секторе Газа к началу выборов, израильские власти этому не способствуют.

«Нетаньяху дает понять, что намерен вести долгую, возможно, продолжающуюся несколько месяцев войну с Газой. Маловероятно, что афроамериканцы и арабы в США будут спокойно смотреть на это», — отметил Питер Форд.

Ранее стало известно, что демократическая партия США раскололась из-за ситуации в Израиле. Дело в том, что в партию входят как произраильские, так и пропалестинские конгрессмены, позиция некоторых из них обусловлена происхождением.