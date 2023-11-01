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14:56, 1 ноября 2023Мир

Демократическая партия США раскололась из-за ситуации в Израиле

Axios: Демократическая партия США раскололась из-за симпатий к Израилю и Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Демократическая партия США раскололась из-за наличия как пропалестинских, так и произраильских конгрессменов, что может сказаться на выборах и голосованиях в Конгрессе по различным законопроектам. Об этом сообщает агентство Axios, приводящее в пример случаи конфликтов однопартийцев по ближневосточному вопросу.

«Я хочу, чтобы [президент США Джо Байден] знал — я как американец палестинского происхождения, а также человек мусульманского вероисповедания не собираюсь этого забывать», — приводит издание слова Рашиды Тлайб, первой конгрессвумен палестинского происхождения. С соответствующим заявлением она выступила на митинге против поддержки Белым домом Израиля в конфликте с группировкой ХАМАС.

Особые опасения у авторов вызывает скорое голосование по двум законопроектам, касающихся осуждения поддержки ХАМАС в студенческих городках США, а также введение новых санкций в отношении Ирана. Несмотря на то что законопроекты были выдвинуты республиканцами, среди его соавторов есть и демократы. Поддержка данных законопроектов может обострить конфликт внутри Демократической партии, резюмируют авторы.

Ранее стало известно, что Байден может лишиться голосов мусульман и американцев арабского происхождения на выборах 2024 года из-за поддержки Израиля Вашингтоном.

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      Максим Габриелян
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