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18:01, 1 ноября 2023Бывший СССР

Белоруссия захотела приравнять СМС к повесткам в военное время

МО Белоруссии заявило о планах приравнять СМС к повесткам в военное время
СюжетМинобороны:

Фото: freestocks / Unsplash

Белорусские власти планируют законодательно закрепить возможность вызова военнообязанных в военкомат по СМС-сообщению, а в военное время такое оповещение хотят приравнять к повестке. Об этом заявил начальник генштаба Вооруженных сил Белоруссии, первый замглавы Минобороны Виктор Гулевич, передает РИА Новости.

«Получение такого СМС-сообщения в период мобилизации в военное время будет являться надлежащим оповещением лица, по аналогии с повесткой», — сказал он. Гулевич уточнил, что власти устанавливают обязанность операторов связи предоставлять данные о номерах пользователей из числа граждан, которые состоят на учете, а также по оповещению в мирное и военное время с помощью СМС.

При этом получение сообщения в мирное время не будет являться надлежащим оповещением военнообязанного в отличие от повесток, добавил он. По его словам, такая рассылка даст возможность обеспечить оперативность и максимальный охват доведения до белорусов информации, что нужно явиться в военкомат.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Украина сосредоточила в направлении республики 120 тысяч военных, 17 тысяч из которых были привлечены для усиления охраны госграницы. Помимо этого, украинские бойцы совершают мелкие провокации на границе, отмечали в ведомстве.

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      Кристина Есикова
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