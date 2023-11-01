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12:48, 1 ноября 2023Бывший СССР

В Белоруссии заявили о сосредоточении 120 тысяч бойцов ВСУ в направлении страны

Погранкомитет Белоруссии: ВСУ сосредоточили 120 тыс. бойцов в направлении страны

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев сосредоточил в направлении Белоруссии 120 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель Государственного пограничного комитета страны Константин Молостов, которого цитирует РИА Новости.

Глава ведомства уточнил, что силы и средства ВСУ приведены в состояние военного положения. «Против Республики Беларусь сосредоточена украинская группировка "Север" с численностью до 120 тысяч военнослужащих», — сказал он.

Молостов добавил, что из указанного числа военных 17 тысяч были привлечены для усиления охраны государственной границы. Как отметил глава белорусского Погранкомитета, Украина использует приграничную территорию для переформирования подразделений, которые затем отправляются на фронт. Кроме того, украинские бойцы продолжают совершать мелкие провокации, подчеркнул Молостов.

В конце октября сообщалось, что войска Украины приступили к усилению противовоздушной обороны на границе с Белоруссией. Как уточнялось, ВСУ усиливают систему ПВО за счет западного вооружения.

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      Кристина Есикова
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