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09:22, 23 октября 2023Бывший СССР

ВСУ начали усиление ПВО на границе с Белоруссией

Генерал ВСУ Наев сообщил об усилении ПВО на границе с Белоруссией

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали усиление противовоздушной обороны (ПВО) на границе с Белоруссией. Об этом сообщил командующий объединенными силами украинской армии Сергей Наев в Telegram.

«В северной операционной зоне достаточно эффективно продолжается формирование новых мобильных огневых групп противовоздушной обороны», — написал генерал.

Он уточнил, что усиление происходит за счет получения Киевом иностранного вооружения от западных партнеров.

По его словам, зенитные пулеметные установки смогут обеспечить защиту от ударов беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) с использованием относительно недорогого боекомплекта.

Ранее представитель оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк сообщила, что украинская армия старается использовать против атак дронов мобильно-огневые группы, а не системы противовоздушной обороны (ПВО).

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      Алевтина Запольская
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