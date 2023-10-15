В ВСУ назвали нецелесообразным использование сил ПВО против дронов

В ВСУ признали, что не используют системы ПВО против дронов из-за дефицита

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стараются использовать против атак дронов мобильно-огневые группы, а не системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщила представитель оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

Она назвала нецелесообразным применение мощных средств ПВО в условиях их дефицита. «Мы разворачиваем системы противовоздушной обороны на разных направлениях, исходя из оценки обстановки», — призналась Гуменюк.

Ранее советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Украина получила системы ПВО в аренду от других стран на период холодов. Он не уточнил, какие именно государства оказали Киеву помощь, сославшись на нежелание партнеров раскрывать данные сведения.

13 октября сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Главком проинформировал Брауна об активизации действий Российской армии на нескольких направлениях и обсудил в ним вопрос предоставления военной помощи.