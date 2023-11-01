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08:29, 1 ноября 2023Мир

Белый дом подтвердил будущую встречу Байдена и Си Цзиньпина

Bloomberg: Жан-Пьер подтвердила встречу Байдена и Си Цзиньпина в ноябре

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Действующий президент США Джо Байден встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре этого года. Информацию о встрече подтвердила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Bloomberg.

Жан-Пьер заявила, что не будет вдаваться в подробности встречи, но вместе с тем отметила, что «президент с нетерпением ждет встречи с председателем Си».

«Повестка дня встречи Байдена и Си Цзиньпина, скорее всего, будет охватывать такие вопросы, как споры по экономическим и технологическим амбициям [двух государств], разногласия по поводу Тайваня, прав человека, а также более широкие геополитические вопросы», — говорится в материале обозревателей агентства.

Ранее стало известно, что во время контактов администрации США с главой МИД КНР Ван И в Вашингтоне была выражена обоюдная готовность проработать встречу лидеров стран Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в ноябре.

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      Виктория Кондратьева
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