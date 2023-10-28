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04:50, 28 октября 2023Мир

В США и КНР выразили готовность проработать встречу Байдена и Си Цзиньпина

США и КНР намерены проработать встречу Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
Си Цзиньпин и Джо Байден

Си Цзиньпин и Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Во время контактов администрации США с главой МИД КНР Ван И в Вашингтоне была выражена обоюдная готовность проработать встречу лидеров стран Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в ноябре в Сан-Франциско. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«Ведется совместная подготовка… С нашей стороны мы работаем для достижения этой цели [проведения встречи]», — отметил американский чиновник.

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Источник уточнил, что встреча президента Байдена с Ван И продолжалась порядка часа, еще три часа министр общался с советником президента США Джейком Салливаном, еще шесть часов — с госсекретарем Энтони Блинкеном. В ходе переговоров стороны обсудили региональные и международные вопросы, включая конфликт на Украине и «провокационные действия КНДР». Блинкен также выражал обеспокоенность на фоне действий Пекина в регионе.

Визит главы МИД Китая Ван И в Вашингтон проходит 26-28 октября.

15 октября мВан И в телефонном разговоре с Энтони Блинкеном оценил отношения между Пекином и Вашингтоном. По его мнению, отношения двух стран прекратили ухудшаться и стабилизировались. Глава министерства подчеркнул, что в последнее время стороны «последовательно провели целый ряд контактов на высоком уровне».

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      Марина Совина
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