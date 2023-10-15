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04:24, 15 октября 2023Мир

В Китае оценили отношения с США

МИД КНР: отношения Китая и США перестали ухудшаться и стабилизировались

Фото: Mark Schiefelbein / Pool / Reuters

Министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном оценил отношения между Пекином и Вашингтоном. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, отношения Китая и Соединенных Штатов перестали ухудшаться и стабилизировались. Он заявил, что в последнее время стороны «последовательно провели целый ряд контактов на высоком уровне».

Ван И выразил надежду, что американская сторона будет двигаться навстречу Китаю. Блинкен в свою очередь отметил, что Соединенные Штаты готовы работать с КНР для реализации важного консенсуса, достигнутого американским лидером Джо Байденом и председателем Китая Си Цзиньпином на саммите G20 в 2022 году.

13 октября Комиссия при Конгрессе США, занимающаяся вопросами американской стратегической концепции, призвала Вашингтон укреплять свою обороноспособность и готовиться к возможной войне на два фронта — с Россией и КНР. Авторы документа подчеркнули, что опубликовали его на фоне «вызывающего беспокойство» поведения обеих стран в последние годы.

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    Марина Совина
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