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19:16, 1 ноября 2023Россия

БПЛА самолетного типа сбит в небе над российским регионом

Губернатор Белгородской области Гладков: украинский БПЛА сбили над регионом

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа сбит в небе над Белгородской областью. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Система противовоздушной обороны сработала в Шебекинском городском округе, уточнил губернатор. Аппарат был сбит в районе поселка Батрацкая Дача.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. Информация о последствиях на земле уточняется, подчеркнул Гладков.

1 ноября белгородский губернатор сообщил об обстреле Шебекино со стороны Украины. В результате атаки пострадал один человек, прибывшая на место бригада скорой помощи транспортирует его в больницу. У пострадавшего диагностировали осколочные ранения конечностей.

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      Алан Босиков
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