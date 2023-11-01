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12:24, 1 ноября 2023Бывший СССР

Российский полковник объяснил проблемы беспилотников Bayraktar в зоне СВО

Полковник Литовкин: Bayraktar не могут преодолеть системы ПВО России

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Турецкие беспилотники Bayraktar, поставленные Украине, оказались неэффективными ввиду глубоко эшелонированной системы противовоздушной обороны России. Кроме того, для победы в конфликте нужны не только беспилотники, но и другие виды вооружений. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Bayraktar летают на дальность до 150 километров, могут нести боевую часть, управляются операторами. Но нельзя прыгнуть выше головы», — считает Литовкин.

Нельзя требовать, чтобы «Жигули» были лучше Maybach, это смешно. Претензии со стороны ВСУ к Bayraktar — это просто попытка оправдать неудачи на поле боя

Виктор Литовкинполковник в отставке

Кроме того, по словам полковника, для успеха на поле боя необходимы не только беспилотники, но и другие виды вооружений: мощная авиация, ракетное оружие.

«У Украины есть Himars, ATACMS, но это минимум, который не дает ВСУ чувствовать себя уверенно в столкновении с российскими вооруженными силами, — заметил военный. — А Bayraktar мы научились сбивать. У нас мощные, эшелонированные системы ПВО, мы быстро обнаруживаем и сбиваем беспилотники. Обвинять в чем-то Bayraktar бессмысленно. Просто Украине больше нечем воевать, а Россия уже научилась противостоять этим беспилотникам».

Ранее офицер Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Владимир Валюх намекнул на бесполезность турецких дронов. Он уточнил, что эти беспилотники для нанесения ударов чаще применялись в 2022 году. Сейчас же, из-за укрепления российской обороны, их применение ограничено.

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