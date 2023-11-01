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11:19, 1 ноября 2023Культура

Буланова рассказала о намерении скрывать беременность

Певица Татьяна Буланова заявила, что будет скрывать свою беременность

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова заявила, что будет скрывать свою беременность. Об этом она сообщила в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

54-летняя певица подчеркнула, что не будет устраивать фотосессий во время беременности, чтобы показывать кадры с округлившимся животом поклонникам.

«Такие моменты, извините, как средство женской гигиены, показывать всем, но зачем это нужно? Это очень интимное, закрытое, что я могу обсудить только со своими друзьями. Беременные женщины иногда на фотографиях свой живот показывают. Я из суеверия такого делать никогда не буду: мало ли кругом каких глаз — и хороших, и плохих», — сообщила исполнительница.

Буланова добавила, что вместе с супругом, бизнесменом Валерием Рудневым, который младше певицы на 19 лет, хочет завести общих детей. У Булановой уже есть двое сыновей от предыдущих браков — 30-летний Александр и 16-летний Никита.

Ранее артистка объяснила решение не заключать брачный контракт с молодым мужем.

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      Анастасия Астахова
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