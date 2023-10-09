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15:08, 9 октября 2023Культура

Буланова объяснила решение не заключать брачный контракт с молодым мужем

MK.RU: Буланова объяснила решение не заключать брачный контракт с третьим мужем

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова объяснила решение не заключать брачный контракт с мужем, бывшим теннисистом и бизнесменом Валерием Рудневым, который младше певицы на 19 лет. Ее цитирует MK.RU.

«Мы не заключали брачный контракт. Честно говоря, пока серьезно не думала об этом. Валера мне предлагал заключить. Я в принципе не отказывалась. Потому что вообще солидарна со своим мужем в его решениях. Но пока мы ничего не заключали», — сказала Буланова.

При этом артистка подчеркнула, что не имеет ничего против брачного контракта. «Я считаю, что брачный контракт может обезопасить как женщину, так и мужчину», — сказала она, отметив, что не документ убивает чувства, а «неуважение друг к другу и нелюбовь».

В начале июня стало известно, что Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Пара заключила брак в ЗАГСе на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Среди гостей были только родственники и близкие друзья Булановой и Руднева.

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