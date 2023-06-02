Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена младше нее на 19 лет
Заслуженная артистка России Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Об этом сообщает StarHit.
Избранником 54-летней певицы стал бывший теннисист и бизнесмен Валерий Руднев, который младше нее на 19 лет. Пара заключила брак в ЗАГСе на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Среди гостей были только родственники и близкие друзья Булановой и Руднева.
На торжественную церемонию пришла российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук, а также экс-теннисистка Светлана Кузнецова. Среди гостей были замечены сыновья исполнительницы, 30-летний Александр и 16-летний Никита.
Для Татьяны Булановой это третий брак. В 1992 году она вышла замуж за музыканта Николая Тагрина. В 2005-м пара развелась. В том же году артистка сыграла свадьбу с футболистом Владиславом Радимовым. Спустя 11 лет певица и спортсмен расстались.
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