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17:57, 2 июня 2023Культура

Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена младше нее на 19 лет

Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена Руднева, который младше нее на 19 лет

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Об этом сообщает StarHit.

Избранником 54-летней певицы стал бывший теннисист и бизнесмен Валерий Руднев, который младше нее на 19 лет. Пара заключила брак в ЗАГСе на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Среди гостей были только родственники и близкие друзья Булановой и Руднева.

На торжественную церемонию пришла российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук, а также экс-теннисистка Светлана Кузнецова. Среди гостей были замечены сыновья исполнительницы, 30-летний Александр и 16-летний Никита.

Для Татьяны Булановой это третий брак. В 1992 году она вышла замуж за музыканта Николая Тагрина. В 2005-м пара развелась. В том же году артистка сыграла свадьбу с футболистом Владиславом Радимовым. Спустя 11 лет певица и спортсмен расстались.

В конце мая сообщалось, что признанный самым сексуальным мужчиной планеты американский актер и звезда франшизы «Мстители» Крис Эванс женится на португальской актрисе Альбе Баптисте.

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    Анастасия Астахова
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