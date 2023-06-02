Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена младше нее на 19 лет

Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена Руднева, который младше нее на 19 лет

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Об этом сообщает StarHit.

Избранником 54-летней певицы стал бывший теннисист и бизнесмен Валерий Руднев, который младше нее на 19 лет. Пара заключила брак в ЗАГСе на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Среди гостей были только родственники и близкие друзья Булановой и Руднева.

На торжественную церемонию пришла российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук, а также экс-теннисистка Светлана Кузнецова. Среди гостей были замечены сыновья исполнительницы, 30-летний Александр и 16-летний Никита.

Для Татьяны Булановой это третий брак. В 1992 году она вышла замуж за музыканта Николая Тагрина. В 2005-м пара развелась. В том же году артистка сыграла свадьбу с футболистом Владиславом Радимовым. Спустя 11 лет певица и спортсмен расстались.

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